Serdar Adalı, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda adaylık için yüksek ihtimal olduğunu söyledi

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Serdar Adalı, aralık ayının başında gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda adaylık ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Serdar Adalı, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında sahasında Bodo/Glimt ile oynadığı müsabaka öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimde aday olup olmayacağına ilişkin Adalı, "Bize karşı çok ilgi var. Bu teveccühe kayıtsız kalacak gibi değilim. 1-2 güne kadar kesin kararımızı vereceğiz. Gelen teveccüh beni çok mutlu etti. Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda" ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetiminde yer alan Emre Kocadağ'ın aday olmasını doğru bulmadığını da aktaran Serdar Adalı, "4 senedir burada, transferleri yapan kendisiydi. Futboldan sorumlu asbaşkandı. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı" dedi. - İSTANBUL