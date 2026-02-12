Serdal Adalı yeni transferi "Ohhh" diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hyeon-gyu Oh'u "Ohhh" diyerek tanıttı; yıldız futbolcunun şaşkın ve tebessümlü tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Güney Koreli yeni transfer Hyeon-gyu Oh'u tanıtırken verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.
"OHHH" DİYEREK TANITTI
Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un imza töreninde konuşan Serdal Adalı, oyuncunun soyadına gönderme yaparak "Ohhh" ifadesini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.
YILDIZ FUTBOLCUDAN TEBESSÜM
Adalı'nın bu sözleri sonrası Hyeon-gyu Oh'un verdiği tepki dikkat çekti. Güney Koreli futbolcu, yaşanan anlara şaşkınlıkla gülümseyerek karşılık verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.