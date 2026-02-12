Haberler

Serdal Adalı yeni transferi "Ohhh" diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hyeon-gyu Oh'u "Ohhh" diyerek tanıttı; yıldız futbolcunun şaşkın ve tebessümlü tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Hyeon-gyu Oh'u tanıtırken soyadına gönderme yaparak 'Ohhh' ifadesini kullandı.
  • Hyeon-gyu Oh, Serdal Adalı'nın sözlerine şaşkınlıkla gülümseyerek tepki verdi.
  • Serdal Adalı'nın Hyeon-gyu Oh'u tanıtma anları sosyal medyada viral oldu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Güney Koreli yeni transfer Hyeon-gyu Oh'u tanıtırken verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.

"OHHH" DİYEREK TANITTI

Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un imza töreninde konuşan Serdal Adalı, oyuncunun soyadına gönderme yaparak "Ohhh" ifadesini kullandı. O anlar kameralara yansıdı.

YILDIZ FUTBOLCUDAN TEBESSÜM

Adalı'nın bu sözleri sonrası Hyeon-gyu Oh'un verdiği tepki dikkat çekti. Güney Koreli futbolcu, yaşanan anlara şaşkınlıkla gülümseyerek karşılık verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

İşimiz gücümüz hikaye. 3 maçta hakem kurtarmasa nitmiştiniz zaten.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

YİNE YENİDEN SAFİ RÜZGAR HER TRANSFER SEZONU AYNI HİKAYE BOŞ LAF BOŞ BİREY

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

