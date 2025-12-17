Haberler

Serdal Adalı rakam verdi: O parayı veren Rafa Silva'yı alır
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumunun belirsizliğini koruduğunu ve 15 milyon Euro bonservis bedeli getiren kulübün oyuncuyu transfer edebileceğini söyledi.

  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva için 15 milyon Euro transfer ücreti beklediklerini açıkladı.
  • Serdal Adalı, VAR eğitimcilerinin maliyetinin 10-15 bin Euro olduğunu ve 1,5 yıl süren eğitimi eleştirdi.
  • Serdal Adalı, Rafa Silva'ya bir imza parası verildiğini ve bu bedelin karşılanması gerektiğini belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında buluştu.

'1.5 SENE SÜREN EĞİTİM Mİ OLUR?'

Başkan Adalı, geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye değinerek, "TFF ile görüşmemde bana lazım olan MHK başkanıydı. Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Her maça gerekirse hakem getirteceğim. Sorunun temel noktası TFF Yönetim Kurulu değil. Sorun MHK'nın yapısında. VAR için yabancı eğitimciler var. Maliyetleri 10-15 bin Euro. 1.5 sene süren eğitim mi olur? Yerli hakeme karşı değilim, genç Türk hakemler gelip bu hatayı yapsa amenna ama bu şekilde olmaz. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

'15 MİLYON EURO BEKLİYORUZ'

Rafa Silva'nın durumunun belirsizliğini koruduğunu da belirten Serdal Adalı, "Teknik ekip takip ediyor. Açıkçası sormadım da. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro bekliyoruz, veren alır. Bir imza parası verildi oyuncuya. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı" cümlelerine yer verdi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

