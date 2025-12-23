Haberler

Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni
Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde takımının yanında yer alamayacak.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sağlık problemi nedeniyle Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası derbisinde takımının yanında olamayacak.
  • Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak derbi, Kadıköy'de saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olamayacak.

DERBİ KADIKÖY'DE OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ancak siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, deplasmanda oynanacak bu kritik mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE KATILAMAYACAK

Sercan Dikme'nin haberine göre, Serdal Adalı'nın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle derbiye gidemeyeceği öğrenildi. Başkan Adalı'nın sağlık durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Asgari ücret için en kritik toplantı! Rakam açıklanabilir
