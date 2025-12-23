Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde takımının yanında yer alamayacak.
- Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak derbi, Kadıköy'de saat 20.30'da başlayacak.
DERBİ KADIKÖY'DE OYNANACAK
Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ancak siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, deplasmanda oynanacak bu kritik mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.
RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE KATILAMAYACAK
Sercan Dikme'nin haberine göre, Serdal Adalı'nın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle derbiye gidemeyeceği öğrenildi. Başkan Adalı'nın sağlık durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.