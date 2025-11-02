Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 2-0 öne geçtiği mücadelede, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

SERDAL ADALI'DAN ODAYA DAVET

Bu kart, maçın kaderini değiştiren en önemli anlardan biri olarak öne çıktı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, genç futbolcu Orkun Kökçü'yü odasına davet etti.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sezon başında transfer edilen Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 15 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı.