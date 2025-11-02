Haberler

Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ile maç sonrası özel bir görüşme yaptı.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olunan maçın ardından Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı.
  • Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla 15 resmi maçta oynadı ve 3 asist yaptı.
  • Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Orkun Kökçü 26. dakikada kırmızı kart gördü ve takım 10 kişi kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 2-0 öne geçtiği mücadelede, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

SERDAL ADALI'DAN ODAYA DAVET

Bu kart, maçın kaderini değiştiren en önemli anlardan biri olarak öne çıktı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, genç futbolcu Orkun Kökçü'yü odasına davet etti.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sezon başında transfer edilen Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 15 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

iste bu yüzden böyle başarısız Türk futbolu şimdi canini sıkma yanınızdayız bilmem ne diyecek futbolcular da nasılsa ne yapsak tepki gösteren yaptırım yapan yok deyip daha umursamaz oluyor ve böyle olaylar artıyor yabancı bir kulüpte olsaydı belki bileti bile kesilirdi Türk başkanları iyi futbolcudan anlamıyor örtünün istatistikleri verilen parayı hak etmiyor sırf gurbetçi işte ben bjk liyim dedi diye o kadar para verildi bizim yöneticiler hep duygusal davranıyor ondan futbolda başarısız

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Bende görüşmenin sonunu merak ediyorum.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHodemmi 042:

sattı takımı Kökçü

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin:

maçın kazananı Orkun oldu ne kadar kazandı bilmem ama çok şey kayıp etti

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim3755:

Beşiktaşlı olarak futboldan anlayan tek taraftar galatasaray taraftarıdır, musleraymış barış alpermiş hatta icardi imiş yeri gelince ıslıklıyor tepki koyuyor.,bizimkiler evladımız yok daha iyi olacak falanlar necip rıdvan ve daha niceleri, ve şuan orkun kökçü, gs de olsa ısınma hareketine çıkamaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.