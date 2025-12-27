Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SERDAL ADALI'DAN İKİ OYUNCUYA VEDA

Serdal Adalı, teknik heyetin ve yönetim kurulunun raporu doğrultusunda gelecek dönemin futbol planlamasında yer almayacak takım kaptanları Necip Uysal ve Mert Günok ile ilgili açıklamada bulundu.

"NECİP UYSAL VE MERT GÜNOK'A EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kararın camiaya hayırlı olmasını dileyen Serdal Adalı, "Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a yeni dönem planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖZLERİ

Takıma yapılacak yeni transferler hakkında da konuşan Adalı, "Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkür ederim. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesi sadece bir an meselesi. Skor geçici, güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda seri galibiyetler beklememizi sağlıyor. Takımda yukarı yönde bir gidiş var. Transferlerle bu gidişatı yukarılara taşımak istiyoruz. TFF limitleri nedeniyle Arroyo ve Elan Ricardo genç gibi oyuncular aldık. Birini 8 milyon euroya satıldı, diğeri kiralandı. Ekonomik girdi sağlandı. Bu oyuncular bize uymadı. Toplamda 9 milyon euro kazandık. Beşiktaş'ın transfer stratejisi; finansal disiplinden taviz vermeden, doğrudan ilk 11'imizde oynayabilecek ve takıma anında güç katacak nokta atışı isimleri kadroya dahil etmektir." sözlerini sarf etti.