Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü transferi esnasında Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun da konuşulduğunu belirten Adalı, "Eğer gelirse Kerem, Beşiktaş'ta oynamak istiyor Benfica bunu biliyor. Bugün için ilgilenmiyoruz" dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kerem Aktürkoğlu transferi için çok konuşulacak açıklama yaptı.

"KEREM BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR"

Adalı, "Kerem Aktürkoğlu konusu, biz Orkun için oradayken geçti. Bu sezon Kerem'i bırakmayı düşünmediklerini söylediler. Sonrasında Benfica ile oyuncu için bir görüşmemiz olmadı. Eğer gelirse Kerem, Beşiktaş'ta oynamak istiyor Benfica bunu biliyor. Bugün için ilgilenmiyoruz" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

boş konuşma yani takım başarısız hala patanaj yapıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
