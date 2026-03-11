Serdal Adalı: Bu federasyona benim ve yönetim kurulum kadar yardımcı olan başka bir kulüp de yoktur / Metin eklendi

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, " Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kimseye yedirmeyeceğiz. Efendiliğimizi bozmadık, futbolun marka değerine zarar vermeyelim" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kura çekimi öncesinde hakem yönetimi ve federasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı, federasyondan taleplerine geri dönüş yapılmadığını ifade ederek özellikle maç sonrası koridor kamera görüntülerini istediklerini söyledi.

Serdal Adalı, federasyona yaptıkları çağrıya yanıt alamadıklarını belirterek, "Çağrımıza federasyondan geri dönüş olmadı. İlk defa olan bir şey değil. Daha önce söylediğim konularda da herhangi bir geri dönüş olmadı. Tabiri caizse ölü taklidi yapıyorlar. Bekliyoruz. VAR'daki Portekizliler bugün programa çıkacaklarmış. Bana bu işler komik geliyor. MHK başkanı çıkıp izah etsin. Zor bir şey istemedik ki. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Zor bir şey istemedik. Bana göre bu bir suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım ne söyleyecekler. Deminde dediğim gibi istediğimiz koridorların kamera görüntüsü. Maç kazanılır, kaybedilir. Maçla alakalı hiçbir şey söylemedim ama bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için de sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kimseye yedirmeyeceğiz. Efendiliğimizi bozmadık, futbolun marka değerine zarar vermeyelim dedik. Bu federasyona benim ve yönetim kurulum kadar yardımcı olan başka bir kulüp de yoktur camia da yoktur. Onlardan istediğimiz basit bir görüntüydü ama şu saate kadar geri dönüş olmadı" ifadelerini kullandı.

'MHK'NİN MEVCUT YAPI VE BAŞKANLA BAŞARILI OLMA İHTİMALİ YOK'

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Adalı, "MHK'nin mevcut yapı ve başkanla başarılı olma ihtimali yok. 1 senedir aynı şeyi söylüyorum. MHK başkanı çok iyi bir insan olabilir ama bu işi yapamıyor. İbrahim başkanın bu konuda ısrar etmesini hem anlıyorum hem de fazla gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticisine sahip çıkar ama bu öyle bir şey değil. Bu federasyona ve Türk futboluna zarar veriyor. 1,5 senedir hakem organizasyonu düzelmez mi ya. 80 milyonluk ülkede otuz hakemi bulup eğitemiyorsak yazık bize. Televizyona çıkıp elin Portekizlilerini savunmanın gereği yok" diye konuştu.

'GALATASARAY'IN DA YABANCI VAR TALEBİ VARMIŞ'

Adalı, yabancı VAR tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak şu ifadelerle konuşmasını tamamladı: "Galatasaray'ın da yabancı VAR talebi varmış. Keşke biz iki ay önce talep ettiğimizde onlar da destek verseydi de bu konuşmaları yapmak zorunda kalmasaydık. Kulüpler canları yanma ihtimali olduğunda bazı şeyleri gündeme getiriyorlar. MHK'den sadece biz şikayetçi değiliz. 18 kulüp gelsin gizli bir oylama yapılsın. İbrahim başkan kulüp başkanlarına gizli bir oylama yaptırsın ne demek istediğimi anlayacak. Kulüpler konuşamıyor. Oylama yapılsın, çıkacak sonucu hep beraber görelim"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı