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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Güveni boşa çıkartmayacağız'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Güveni boşa çıkartmayacağız'
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BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen mazbata töreninde yaptığı açıklamada, "Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen mazbata töreninde yaptığı açıklamada, "Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün istikrar günüdür" dedi.

Beşiktaş'ta 11 Mayıs Pazar günü yapılan olağan seçimli genel kurulda göreve yeniden seçilen Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten aldı. Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Denetim, Disiplin, Üyelik ve Sicil Kurulu başkan ve üyelerine de törende mazbataları verildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, camianın güvenoyunu yeniden almanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Beşiktaş'a hizmet etmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Adalı, "Yeni dönemimizin Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Sadece 4 ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından bir kez daha camiamızın güvenoyunu almamızın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle, Beşiktaş'ımızı bizlere bir kez daha emanet eden genel kurul üyelerimize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler geride kalmıştır. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hepsine mazbatalarının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Genel kurulumuzda seçilen denetleme, disiplin, sicil kurulu başkan ve üyelerimize de görevlerinde başarılar dilerim. Ayrıca arayarak tebriklerini bizzat ileten Beşiktaş'ımızdan hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsım ve camiam adına şükranlarımı arz ederim. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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