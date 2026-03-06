Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Spor yorumcusu Serhat Akın ile gazeteci Sercan Hamzaoğlu arasında tansiyon yükseldi. Akın'ın Hamzaoğlu hakkında kullandığı sert ifadelerin ardından Hamzaoğlu da aynı sertlikte bir açıklamayla yanıt verdi.

SERHAT AKIN'DAN AĞIR SÖZLER

Serhat Akın, dün akşam yaptığı açıklamalarda Sercan Hamzaoğlu'nu hedef alarak ağır ifadeler kullandı. Akın'ın Hamzaoğlu için "Adam değilsin, yalakasın, şeref yoksunu, botoks güzeli" sözlerini sarf ettiği belirtildi. Bu sözler kısa sürede spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HAMZAOĞLU'NDAN SERT YANIT

Akın'ın sözlerinin ardından Sercan Hamzaoğlu da sessiz kalmadı. Hamzaoğlu, Serhat Akın'ın kendisi hakkında dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek çok sert bir açıklama yaptı.

Hamzaoğlu'nun, Akın'ın açıklamalarını "yalan ve yanlış beyanlar" olarak nitelendirerek aynı sertlikte karşılık verdi. İkili arasında yaşanan bu söz düellosu spor camiasında geniş yankı uyandırırken, tartışmanın nasıl devam edeceği merak konusu oldu.