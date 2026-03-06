Haberler

Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim Haber Videosunu İzle
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Serhat Akın ile gazeteci Sercan Hamzaoğlu arasında tansiyon yükseldi. Akın, Hamzaoğlu hakkında ağır ifadeler kullandı. Hamzaoğlu, Akın'ın iddialarını yalanlayarak sert bir açıklama yaptı. İkili arasındaki bu söz düellosu spor camiasında geniş yankı buldu ve tartışmanın nasıl devam edeceği merak ediliyor.

Spor yorumcusu Serhat Akın ile gazeteci Sercan Hamzaoğlu arasında tansiyon yükseldi. Akın'ın Hamzaoğlu hakkında kullandığı sert ifadelerin ardından Hamzaoğlu da aynı sertlikte bir açıklamayla yanıt verdi.

SERHAT AKIN'DAN AĞIR SÖZLER

Serhat Akın, dün akşam yaptığı açıklamalarda Sercan Hamzaoğlu'nu hedef alarak ağır ifadeler kullandı. Akın'ın Hamzaoğlu için "Adam değilsin, yalakasın, şeref yoksunu, botoks güzeli" sözlerini sarf ettiği belirtildi. Bu sözler kısa sürede spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HAMZAOĞLU'NDAN SERT YANIT

Akın'ın sözlerinin ardından Sercan Hamzaoğlu da sessiz kalmadı. Hamzaoğlu, Serhat Akın'ın kendisi hakkında dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek çok sert bir açıklama yaptı.

Hamzaoğlu'nun, Akın'ın açıklamalarını "yalan ve yanlış beyanlar" olarak nitelendirerek aynı sertlikte karşılık verdi. İkili arasında yaşanan bu söz düellosu spor camiasında geniş yankı uyandırırken, tartışmanın nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı

Ve savaşta korkulan oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
'Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt

Sorulan soruya böyle yanıt verdi