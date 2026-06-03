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Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası Sırbistan'da yapılacak

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Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası, 9-15 Haziran'da Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek. Türkiye'yi 10 kadın ve 5 erkek sporcu temsil edecek.

Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası 9-15 Haziran tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 10 kadın ve 5 erkek sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda kadınlarda Nida Bulut, Sude Fidan, Kardelen Çarpar, Zeynep Elbir, Zeynep Aydemir, Asya Ceren Yılmaz, Irmak Doğruel, Duru Çevir, Yağmur Ergün, Ada Olpak ve Elif Ak Yıldız, erkeklerde ise Ediz Duman, Yusuf Kıvanç Erkan, Timur Alp Kuru ve Polat Kaan Perçiner yer alacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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