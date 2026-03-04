Haberler

Şenol Güneş ve İsmail Türüt'ten "Ben Seni Sevduğumi" performansı

Şenol Güneş ve İsmail Türüt'ten 'Ben Seni Sevduğumi' performansı Haber Videosunu İzle
Şenol Güneş ve İsmail Türüt'ten 'Ben Seni Sevduğumi' performansı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Şenol Güneş ve Karadeniz müziğinin popüler ismi İsmail Türüt'ün birlikte seslendirdiği "Ben Seni Sevduğumi" türküsü büyük ilgi gördü. Şenol Güneş'in Karadeniz ezgilerine eşlik ettiği bu keyifli anlar, hızla yayıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

  • Şenol Güneş ve İsmail Türüt, 'Ben Seni Sevduğumi' adlı Karadeniz şarkısını birlikte seslendirdi.
  • Performansın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Şenol Güneş ile Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Türüt'ün birlikte söylediği "Ben Seni Sevduğumi" performansı gündem oldu.

KARADENİZ EZGİLERİNE EŞLİK ETTİ

Bir araya gelen Şenol Güneş ve İsmail Türüt, Karadeniz müziğinin sevilen parçalarından "Ben Seni Sevduğumi"yi birlikte seslendirdi. Deneyimli teknik adamın şarkıya eşlik ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

İkilinin birlikte söylediği performansın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Futbol ve müzik dünyasını buluşturan anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.