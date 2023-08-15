Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması: Gelmek istiyorum dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Anderson Talisca'nın takıma dönme isteği hakkında açıklama yaptı. Güneş, Talisca'nın "Sizi özledim, gelmek istiyorum" dediğini ancak gerçeklerin farklı olduğunu belirtti. Talisca'nın şu anda gelemeyeceğini söyleyen Güneş, transferlerin yönetimin işi olduğunu ifade etti. Ayrıca, Güneş, karşılaşmayı da değerlendirerek, oyuncularını tebrik etti ve sezona kazanarak başladıklarını vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunarak Anderson Talisca hakkında açıklama yaptı.

"ÖZLEDİM, GELMEK İSTİYORUM DEDİ"

Talisca hakkında konuşan Güneş, "Benim söylediğimde bir yanlışlık yok. Talisca, "Sizi özledim, gelmek istiyorum" dedi. O zaman gel dedim. Ama istekler başka, gerçekler başka. Benim bir yalanım yok, onun bir yalanı yok. Zaten bizimkiler de onlara başvurdular benim bildiğim kadarıyla. Onlar da vermeyi düşünmüyor. Zaten Talisca şu anda gelemeyeceği için bunu söylüyorum. Ama yarın ne olur bilmiyoruz. Kimin geleceği kimin gideceği benim bileceğim konu değil. O yüzden yönetime sorun dedim. O zaman açıklamak zorunda kaldım" dedi.

"GEÇ GELEN GOL BİZİ GERDİ"

Öte yandan karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "İkinci yarıda kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Geç gelen gol biraz gerginlik yaptı bizde. Bu dönemlerde bunları da yaşayacağız. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İçeride iki maçımız var şimdi, daha güzel bir oyun bekliyorum. Daha gol pozisyonu üreten oyun tarzına ulaştığımız zaman daha iyi olacak. Bugün için olumsuz değil, sezona kazanarak başladık. Olumsuz bakarak gidemeyiz" ifadelerini kullandı.