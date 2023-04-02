Şenol Güneş'ten galibiyet ve sezonu kapatan Tayip Talha açıklaması: Dinlenme olarak kabul etsin

Şenol Güneş, 4-2'lik skorla kazandıkları derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Mücadele ve sezonu kapatan Tayyip Talha için yorumda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım. Oyuncular, bugün o duruşu sergilediler. Tayyip Talha çok iyi bir karakter, çok iyi bir oyuncu. Geleceği de parlak. Dinlenme olarak kabul etsin, yeniden dönecek." dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup ederken maçın ardından Şenol Güneş'ten dikkat çeken galibiyet sözleri geldi.

"BAŞROLDE BEŞİKTAŞ VARDI"

Mücadelede başrolde olduklarını belirten Güneş, "Maçın tamamına bakarsak, başrolde Beşiktaş vardı. Sonuç ne olursa olsun pes etmeden oynadık. Şans da yardım ediyor bazen. 2-0 da olabilirdi. Daha sonra gol de yiyebilirdik. Sonuçtan bağımsız olarak, bütün oyuncularımız elinden geleni gösterdi. Başarı için iyi bir duruş sergilemek lazım. Oyuncular, bugün o duruşu sergilediler." dedi.

"GELECEĞİ PARLAK BİR STOPER"

Öte yandan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Tayyip Talha için de konuşan Güneş, "Tayyip Talha çok iyi bir karakter, çok iyi bir oyuncu. Geleceği de parlak. Son durumu olumsuz olarak söylendi, inşallah düzelir. Uzun sürse de elbet sahalara dönecek. Önemli olan işini sevmek. Dinlenme olarak kabul etsin, yeniden dönecek." dedi.