Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti

Süper Lig devi Beşiktaş'ın dev bir sponsorluk anlaşmasına imza atmaya hazırlanırken, eski teknik dirktörü Şenol Güneş'in de yeni adresinin belli olacağı iddia edildi.

5 YIL İÇİN 200 MİLYON EURO

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş'a sponsor olacak olan ABD'li bir firma, Siyah-beyazlılara 5 yıl için 200 milyon euro ödeme yapacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YENİ ADRESİ

Öte yandan ABD'li şirketin ortaklarından birinin Beşiktaş'ın eski teknik direktörü olan Şenol Güneş'i çok sevdiği ve futbolun içinde yer almasını istedikleri kaydedildi. Bu doğrultuda firmanın bir futbol konsorsiyumu kuracağı Şenol Güneş'in marka tarafındaki direktör olacağı dile getirildi.