Şenol Güneş derbide Redmond'a güveniyor

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Nathan Redmond, Galatasaray derbisinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta hem sarı-kırmızılıların hem de Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışına daha sıkı tutunan Kara Kartal, bu zorlu derbide tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, son haftalarda özellikle hücum hattında sergiledikleri etkili oyunu Galatasaray karşısında da göstererek sonuca gitmek istiyor. Aboubakar - Cenk ikilisinin yanı sıra pazar günü Vodafone Park'ta, Beşiktaş'ın en etkilisi silahlarından biri de Redmond olacak.

Son 12 golün 7'sine direkt katkı

Sezon başında beklenen performansı ortaya koyamayan Redmond, son haftalarda ise adeta fırtına gibi esiyor. Siyah-beyazlıların ligde oynadığı son 5 mücadelenin 4'ünde 4 gol, 3 asiste imza atan İngiliz futbolcu, sadece golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor deplasmanında sessiz kaldı.

Kartal'ın attığı son 12 golün 7'sine direkt katkı sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, özellikle ikinci yarısında oyuna girdiği Fenerbahçe karşılaşmasında 1 gol, 3 asist ile 4-2'lik zaferin mimarı olmuştu.

Nathan Redmond, siyah-beyazlı takımla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 25 müsabakada 6 gol, 6 asist yaptı.

Ghezzal'ın yokluğunda hücum hattını yönetecek

Sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Ghezzal'ın yokluğunda Teknik Direktör Şenol Güneş, hücum organizasyonlarını Redmond üzerinden şekillendirecek. İleri uçta Aboubakar ve Cenk ile görev alacak olan başarılı futbolcu, hem bu ikiliyi asistleriyle besleyip hem de atacağı gol ya da gollerle derbiye damga vurmak istiyor. - İSTANBUL