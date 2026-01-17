Haberler

Afrika Uluslar Kupası finaline doğru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası finali öncesinde Senegal'in teknik direktörü Pape Thiaw, ev sahibi Fas'a karşı zor bir maç olacağına dikkat çekti. Thiaw, takımının hazırlığı ve Sadio Mane'nin yetenekleri hakkında da bilgiler verdi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finali öncesinde Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, ev sahibi bir ülkeye karşı final oynamanın kolay olmayacağını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Prens Moulay Abdellah Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pape Thiaw, kendileri için zor bir maç olacağını ama ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Afrika futbolunun seviyesini yükselttiklerini ve zor durumlarla nasıl başa çıkacaklarını bildiklerini aktaran 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak için teknik ve taktik olarak hazır olmalıyız. 2022 Dünya Kupası yarı finaline ulaşan güçlü bir Fas takımına karşı zorlu bir maç olacak. Çok iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil ederek yarı finale kadar yükseldiler. Ayrıca U20 Dünya Kupası'nı da kazandılar." şeklinde konuştu.

Fas'ın FIFA sıralamasında Senegal'den daha iyi durumda olduğunun altını çizen Thiaw, "FIFA sıralamasında üstümüzde yer alan Fas, maçın favorisi konumunda ama bana göre Afrika'nın en iyisi, yedi şampiyonluğu bulunan Mısır'dır. Herkes için bir rüya finali olan bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Senegal'in yıldızı Sadio Mane'nin olağanüstü bir oyuncu olduğunu vurgulayan genç teknik adam "Sadio, Ballon d'Or'u kazanmayı hak etmiş biri. Her şeyden önce inanılmaz bir insan. Büyük bir egosu yok. Sadece çok çalışıyor ve ülkesini seviyor." dedi.

Başkent Rabat'taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanacak final mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Antalya'da yanan kamyonetin altından cinayet çıktı

Kan donduran paylaşım gerçek oldu: Önce öldürdü, sonra yaktı
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü