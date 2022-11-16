Sen stoper değil miydin Ozan? Bir şık gol de Milli Takım formasıyla attı

Hoffenheim formasıyla bu sezon attığı gollerle parlayan genç stoper Ozan Kabak, golcü kimliğini Ay-Yıldızlı formaya taşıdı. İskoçya maçında şık bir kafa golü atan 22 yaşındaki stoper, milli forma altında ilk golünü kaydetti.

Bu sezon Alman ekibi Hoffenheim formasıyla 4 gol atıp 4 asist üreten Ozan Kabak, Ay-Yıldızlı forma altında da golle tanıştı. Maçın başında duran top organizasyonunda yaptığı kafa vuruşunda direğe takılan 22 yaşındaki stoper, 40. dakikada bu kez ağları buldu.

ASİST HAKAN'DAN

Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı duran topta çok iyi sıçrayan Ozan, topu ağlarla buluşturdu. Milli futbolcunun performansı futbolseverleri mest etti.

Hakan'ın gönderdiği top

Ozan Kabak'ın kafa vuruşu