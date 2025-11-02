Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverler, unutulmaz bir derbiye tanık oldu. Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta 2-0 öne geçti. Ancak 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle oyun dengesi değişti. Fenerbahçe, önce İsmail Yüksek ve Asensio'nun golleriyle skoru eşitledi, ardından Jhon Duran'ın son dakikalarda attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

TEDESCO'DAN TARİHİ BAŞARI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 16 yıl sonra bir yabancı teknik direktör yönetiminde yenmiş oldu. Son olarak Luis Aragones yönetimindeki Fenerbahçe, Mayıs 2009'da Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmişti. Domenico Tedesco, bu galibiyetle sarı-lacivertlilerin tarihine geçen isimler arasına adını yazdırdı.