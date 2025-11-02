Haberler

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş deplasmanında alınan 3-2'lik tarihi galibiyetle adını tarihe yazdırdı. Tedesco, Luis Aragones'ten 16 yıl sonra Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

  • Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda bir yabancı teknik direktör yönetiminde 16 yıl sonra yendi.
  • Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda bir yabancı teknik direktörle son galibiyeti Mayıs 2009'da Luis Aragones yönetiminde gerçekleşmişti.

Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverler, unutulmaz bir derbiye tanık oldu. Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta 2-0 öne geçti. Ancak 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle oyun dengesi değişti. Fenerbahçe, önce İsmail Yüksek ve Asensio'nun golleriyle skoru eşitledi, ardından Jhon Duran'ın son dakikalarda attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

TEDESCO'DAN TARİHİ BAŞARI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 16 yıl sonra bir yabancı teknik direktör yönetiminde yenmiş oldu. Son olarak Luis Aragones yönetimindeki Fenerbahçe, Mayıs 2009'da Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmişti. Domenico Tedesco, bu galibiyetle sarı-lacivertlilerin tarihine geçen isimler arasına adını yazdırdı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

yahu fenerliyim ama kırmızı görmese bjk işi çok zordu fenerin

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
