Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Süper Lig devi Trabzonspor, ligin 11. haftasında oynanan Galatasaray maçında RAMS Park'tan 1 puanla ayrıldı. Bordo-mavililerde forma giyen Andre Onana, performansıyla yıldızlaştı.

İKİ BÜYÜK MAÇTA DA BAŞROL OYNADI

Andre Onana, Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a karşı da çok iyi bir performans gösterdi. Manchester United döneminde birçok hatalı gol yiyerek eleştirilerin odağı olan 29 yaşındaki Kamerunlu kaleci, Trabzonspor'a transfer olmasının ardından iki büyük maçta da takımının en iyilerinden biri oldu.

14 ŞUTUN 13'ÜNDE BAŞARILI

Onana, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında kalesine gelen 14 isabetli şutun 13'ünü kurtarmayı başardı. Yıldız kaleci, söz konusu iki maçta sadece 1 gol yedi.