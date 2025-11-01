Haberler

Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Güncelleme:
Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Andre Onana, ligde oynanan Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında yıldızlaştı. Deneyimli kaleci, söz konusu 2 maçta kalesine gelen 14 şutun 13'ünde başarılı oldu.

  • Andre Onana, Trabzonspor'un Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında kalesine gelen 14 isabetli şutun 13'ünü kurtardı.
  • Andre Onana, Trabzonspor'un Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında sadece 1 gol yedi.

Süper Lig devi Trabzonspor, ligin 11. haftasında oynanan Galatasaray maçında RAMS Park'tan 1 puanla ayrıldı. Bordo-mavililerde forma giyen Andre Onana, performansıyla yıldızlaştı.

İKİ BÜYÜK MAÇTA DA BAŞROL OYNADI

Andre Onana, Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a karşı da çok iyi bir performans gösterdi. Manchester United döneminde birçok hatalı gol yiyerek eleştirilerin odağı olan 29 yaşındaki Kamerunlu kaleci, Trabzonspor'a transfer olmasının ardından iki büyük maçta da takımının en iyilerinden biri oldu.

14 ŞUTUN 13'ÜNDE BAŞARILI

Onana, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında kalesine gelen 14 isabetli şutun 13'ünü kurtarmayı başardı. Yıldız kaleci, söz konusu iki maçta sadece 1 gol yedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısertac0766:

ya siz maçı nerenizle izlediniz adam ofsayt olmasa golü gs ye hediye edecekti

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
