Sen neymişsin Morutan! Galatasaray'dan kiralandığı Pisa'da 2 haftada yaptıkları olay oldu

Galatasaray'ın Serie B ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan, İtalya'da fırtınalar estiriyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve gitmesine onay verdiği Rumen futbolcu, ligin ilk iki haftasında 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Geçen sezon Fatih Terim'in isteğiyle büyük uğraşlar sonucu transfer edilen Olimpiu Morutan, yeni sezonda Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle gözden düştü ve Pisa'ya kiralandı.

SONRADAN OYUNA GİRİP ŞOV YAPTI

İtalya Serie B'de mücadele eden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Olimpiu Morutan, yeni takımında adeta küllerinden doğdu. Ligin ilk haftasında Cittadella karşısında 67. dakikada oyuna dahil olan Morutan, 90 ve 90+8. dakikalarda yaptığı asistle 2 gole katkı verdi.

2 HAFTADA 1 GOL-2 ASİST YAPTI

Rumen futbolcu ligin 2. haftasında oynanan Como maçında ise ilk 11'de sahaya çıktı. Morutan, 24. dakikada penaltıdan attığı golle takımına 1-1'lik eşitliği getirdi. 23 yaşındaki futbolcu böylece Pisa formasıyla çıktığı 2 maçta 1 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı.