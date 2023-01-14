Beşiktaş maçının önüne geçen an! Mert'in hareketini görenler gözlerine inanamadı

Beşiktaş, Konyaspor karşısında şok bir gol yedi. Siyah-beyazlıların deneyimli eldiveni Mert Günok'un büyük hatası sosyal medyada da gündem oldu.

MERT'TEN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın 2. dakikasında Rosier'in geri pasında Mert Günok topu ayağının altından kaçırdı. Deneyimli eldiven, topun filelerle buluşmasına engel olamadı ve kendi kalesine gol attı.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan gol sonrası Mert Günok büyük bir üzüntü yaşadı. Milli kaleciyi takım arkadaşları teselli etti.