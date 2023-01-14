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Beşiktaş maçının önüne geçen an! Mert'in hareketini görenler gözlerine inanamadı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında Mert Günok'un büyük hatası sonucu 2. dakikada yenik duruma düştü. Rosier'in geri pasında topu ayağının altından kaçıran milli kaleci, kendi kalesine gol attı.

Beşiktaş, Konyaspor karşısında şok bir gol yedi. Siyah-beyazlıların deneyimli eldiveni Mert Günok'un büyük hatası sosyal medyada da gündem oldu.

MERT'TEN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın 2. dakikasında Rosier'in geri pasında Mert Günok topu ayağının altından kaçırdı. Deneyimli eldiven, topun filelerle buluşmasına engel olamadı ve kendi kalesine gol attı.

Sen ne yaptın Mert! Kendi kalesine attığı gol ile Beşiktaş maçının önüne geçtiGörüntü: beIN Sports

Sen ne yaptın Mert! Kendi kalesine attığı gol ile Beşiktaş maçının önüne geçtiGörüntü: beIN Sports

Sen ne yaptın Mert! Kendi kalesine attığı gol ile Beşiktaş maçının önüne geçtiGörüntü: beIN Sports

Sen ne yaptın Mert! Kendi kalesine attığı gol ile Beşiktaş maçının önüne geçtiGörüntü: beIN Sports

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan gol sonrası Mert Günok büyük bir üzüntü yaşadı. Milli kaleciyi takım arkadaşları teselli etti.

Sen ne yaptın Mert! Kendi kalesine attığı gol ile Beşiktaş maçının önüne geçti

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Mert Günok Konyaspor Beşiktaş Spor Haberler

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