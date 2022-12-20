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Sen ne yaptın "İmparator"! Herkes Fatih Terim'in Dünya Kupası tahminini konuşuyor

Spor Haberleri

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in Dünya Kupası için yaptığı tahminlerin tutması sosyal medyada büyük ses getirdi. "İmparator" lakaplı Terim'in Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanacağını ve gol kralının da Mbappe olacağını bilmesi futbolseverlere büyük şaşkınlık yarattı.

Arjantin'in finalde Fransa'yı devirerek Dünya Kupası şampiyonu olmasının ardından Fatih Terim'in dev turnuva öncesinde yaptığı tahminler sosyal medyada gündem oldu.

DÜNYA KUPASI'NI YERİNDE İZLEDİ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı yerinde takip etti. Dünyaca ünlü spor sayfası 433'ün konuğu olan deneyimli hoca, kupayı kazanacak takımı bilirken, gol kralını da doğru tahmin etti.

DOĞRU TAHMİNLERDE BULUNDU

Terim katıldığı programda "Dünya Kupası'nı kim kazanır?" sorusuna "Messi ve Arjantin" cevabını veriyor. Deneyimli hocanın ayrıca Dünya Kupası'nda gol kralı olacak ismi de doğru tahmin ettiği ve programda Kylian Mbappe cevabını verdiği görüldü. Fatih Terim'in tahminlerinin doğru çıkması sosyal medyada çok konuşulurken, futbolseverleri oldukça şaşırttı.

Haberler.com - Spor

Fatih Terim Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Tutankamon Hoca:

20 senedir karabulut gibi cöktüler hicx bir başarımız kalmadı hic birşeyde

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Vahdettin Bayram:

zor bi tahmin değil ki......attı tuttu....

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ahmet altıntaş:

Bizde tüm fırıldak fb nin her yıl şampiyon olması üzerine kurulu, bu kamuoyu Fatih Terimi bile yedi.

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