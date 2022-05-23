Sen ne yaptın Enes! Getafe forması giyen milli futbolcumuz, İspanya'da tarihe geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sen ne yaptın Enes! Getafe forması giyen milli futbolcumuz, İspanya'da tarihe geçti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal, bu sezon attığı 16 golle kulüp tarihine geçti. Milli futbolcumuz, İspanyol ekibinde bu zamana kadar en yüksek gol sayısına ulaşan Roberto Soldado'nun rekorunu egale etti.

İspanya La Liga'da sezon 38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal gösterdiği performansla sezona damga vururken kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

GETAFE TARİHİNE KAÇTI

Opta verilerine göre, bu sezon La Liga'da 16 gol atan Enes Ünal, Getafe tarihinde en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan Roberto Soldado'nun (2009/10) rekorunu egale etti.

Sen ne yaptın Enes! Getafe forması giyen milli futbolcumuz, İspanya'da tarihe geçti

LİGDE KALMAYI BAŞARDILAR

Bu sezon küme düşme korkusunu sık sık yaşayan Getafe, sezonu 39 puanla 15. sırada tamamladı.

Haberler.com - Spor

Enes Ünal, La Liga, İspanya, Getafe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title