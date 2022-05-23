Sen ne yaptın Enes! Getafe forması giyen milli futbolcumuz, İspanya'da tarihe geçti - Haberler

Sen ne yaptın Enes! Getafe forması giyen milli futbolcumuz, İspanya'da tarihe geçti
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La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal, bu sezon attığı 16 golle kulüp tarihine geçti. Milli futbolcumuz, İspanyol ekibinde bu zamana kadar en yüksek gol sayısına ulaşan Roberto Soldado'nun rekorunu egale etti.
İspanya La Liga'da sezon 38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal gösterdiği performansla sezona damga vururken kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
GETAFE TARİHİNE KAÇTI
Opta verilerine göre, bu sezon La Liga'da 16 gol atan Enes Ünal, Getafe tarihinde en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan Roberto Soldado'nun (2009/10) rekorunu egale etti.
LİGDE KALMAYI BAŞARDILAR
Bu sezon küme düşme korkusunu sık sık yaşayan Getafe, sezonu 39 puanla 15. sırada tamamladı.
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