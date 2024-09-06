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Sen misin gitmeyen! Jose Mourinho, Ryan Kent'i kovmaktan beter etti

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Avrupa listesini UEFA'ya teslim eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımdan gönderilmek istenen isimlerle de görüşmeler yapılırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılığa yanaşmayan Ryan Kent'e serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Mourinho, Kent'e "Kadroda düşünmüyorum seni, gençsin, git oyna, kariyerini de mi düşünmüyorsun?" dedi.

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe dün akşam saatlerinde Avrupa listesini UEFA'ya teslim etti. Listede, yeni transferlerden Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz da yer almadı. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de bu sezon başarılı olmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun bu isimlerden Kent ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

"KARİYERİNİ DE Mİ DÜŞÜNMÜYORSUN?"

Geçen sezon Lazio'yu geri çeviren bu sezon hazırlık maçlarında Jose Mourinho'nun sürekli şans vermesine rağmen beklenen çıkışı yapamayan Ryan Kent'e kadro planlamasında düşünülmediği iletildi ve kendisine takım bulması istendi. Sports Digitale'nin haberine göre; Portekizli teknik adam, Ryan Kent'e kariyerini düşünerek takımdan ayrılması gerektiğini "Kadroda düşünmüyorum seni, gençsin, git oyna, kariyerini de mi düşünmüyorsun?" sözleriyle ifade etti.

ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR

Yılda 2 milyon euro kazanan 27 yaşındaki Kent'in alacaklarının tamamını alıp bedelsiz olarak kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi. Kent, Fenerbahçe'de çıktığı 19 maçta 1 gol, 2 asist katkısı yaptı. İngiliz futbolcunun sarı-lacivertli takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi var.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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