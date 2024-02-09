Sen misin gencecik futbolcuları rencide eden! Taraftarın cezasını fena kestiler

Geçen hafta oynanan Göztepe- Altay derbisinde Göztepeli bir taraftarın Altaylı genç oyunculara elindeki parayı gösterip, "Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun" sözlerini sarf etmesi cezasız kalmadı.

"İŞTE BU YÜZDEN TÜRK FUTBOLU GELİŞMİYOR"

Tepki çeken görüntülerle ilgili "İşte bu yüzden Türk futbolu gelişmiyor", "Gencecik çocuklara yaptıklarına bakın", Yazıklar olsun", "Böylelerini tribüne sokmayacaksın" şeklinde yorumları yapılmıştı.

CEZAYI KESTİLER

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası Göztepeli taraftara kişilik haklarına saldırıdan 22 bin TL para cezası verildi. Söz konusu kişiye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince ise henüz bir ceza verilmediği belirtildi.