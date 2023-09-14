Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u yenerek sezonun ilk maçında galibiyeti şehre hediye etmek istiyor

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'un Başantrenörü Faruk Beşok, 2023-2024 sezonunun ilk maçında Esenler Erokspor'u yenerek galibiyeti şehre hediye etmek istediklerini söyledi.

Yeşil-kırmızılılar, 90. Yıl Spor Salonu'nda Esenler Erokspor mücadelesi öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Yarın saat 16.00'da başlayacak mücadele öncesinde Başantrenör Faruk Beşok, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışan Yalova ekibi sezona galibiyetle başlamak istiyor. Başantrenör Beşok, antrenmanda yaptığı açıklamada, son 3-4 yıldır hedefleri için başarılı bir şekilde mücadele veren bir takımı çalıştırmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Süper Lige çıktıktan sonra düşüp sonrasında da geçtiğimiz sezon final oynayan Yeşil-kırmızılıların bu yıl da iddialı olduğunu ifade eden Beşok, "Bu sene de hedefimiz aynı şekilde devam ediyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Belki bizim için biraz her şey kolay gibi göründü ama hazırlık maçları farklıdır. Çoğu takımın eksiği vardır. Biz çoğu takıma göre biraz daha hazır gibi göründük. Tabii ki Erok'un yaşadığı sıkıntılardan dolayı maç buraya alındı. Bizim için bir avantaj. İlk maçı da sahamızda kazanıp son geçen sene Play-Off'larda da çok büyük enerjiyle takımı destekleyen Yalova şehrine sezonun ilk maçını da kazanıp armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Yüksek tempolu bir takımız"

Oyun olarak yüksek bir tempoya sahip olduklarını taraftarların da bu oyunu çok seveceğini belirten Beşok, şöyle konuştu:

"Daha tempolu oynamaya çalışıyoruz. Bu da skorlarda net görünüyor. Yıllardır bu ligde antrenörlük yapıyorum. Bu ligin belli bir seviyesi var. Belli bir tempoda oynanan bir basketbolu var. O temponun üzerine çıkmamız gerekiyor. Geçmiş takımlarda da bunu hep yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu oyuncular esasında yetenekli oyuncular. Yalnızca bu ligi kabulleniyorlar ve bu ligde kalıcı oluyorlar. Takım halinde tempomuz yüksek. Yediğimiz sayı da fazla gibi görünüyor ama bana göre hazırlık maçlarında da dönem dönem çok iyi savunmalar yaptık. Tüm Yalovalıları maçımıza bekliyoruz." - YALOVA