Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Semih Şentürk, eski başkanı Ali Koç'un yönetim süresi ve anlayışını eleştirdi. Şentürk, Koç'un camiayı birleştiremediğini ve altyapıya yeterli ilgiyi göstermediğini belirtti. Ayrıca, Koç'un iletişim eksikliği olduğunu ve altyapıda yetişen futbolcularla ilgilenmediğini ifade etti.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Semih Şentürk, kulübün eski başkanı Ali Koç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
SEMİH'TEN ALİ KOÇ'A OLAY SÖZLER
Koç'un görev süresini ve yönetim anlayışını değerlendiren Şentürk'ün sözleri, sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı. Şentürk, Koç'un görev süresi boyunca camiayı bir araya getiremediğini ve altyapıya yeterince ilgi göstermediğini söyledi.
"BİR KERE ARAMADI YA"
Semih Şentürk, "Üzülerek söylüyorum, başkan camiayı birleştiremedi. 4 sene altyapıda çalıştım; başkanla diyaloğum olmadı ya. Arda ve Yusuf'u çıkardık, başkan bir kere aramadı altyapıda ne oluyor diye. Başkan da iletişim eksikliği vardı" sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.