Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Semih Şentürk, kulübün eski başkanı Ali Koç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SEMİH'TEN ALİ KOÇ'A OLAY SÖZLER

Koç'un görev süresini ve yönetim anlayışını değerlendiren Şentürk'ün sözleri, sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı. Şentürk, Koç'un görev süresi boyunca camiayı bir araya getiremediğini ve altyapıya yeterince ilgi göstermediğini söyledi.

"BİR KERE ARAMADI YA"

Semih Şentürk, "Üzülerek söylüyorum, başkan camiayı birleştiremedi. 4 sene altyapıda çalıştım; başkanla diyaloğum olmadı ya. Arda ve Yusuf'u çıkardık, başkan bir kere aramadı altyapıda ne oluyor diye. Başkan da iletişim eksikliği vardı" sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.