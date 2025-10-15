Semih Saygıner'in Yaşam Öyküsü 'Usta' Mini Dizisi ile Ekranlara Geliyor
DÜNYA şampiyonu bilardocu Semih Saygıner'in ilham verici hikayesi, 'Usta' adlı mini diziyle Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Ekin Koç, Saygıner'i canlandıracak.
DÜNYA şampiyonu Semih Saygıner'in ilham veren yaşam öyküsü ve 40 yılı aşan kariyeri, "Usta" adlı mini diziyle ekranlara taşınıyor.
İki yıllık hazırlık sürecinin ardından 30 Eylül'de çekimlerine başlanan 3 Bant bilardo sporunun yaşayan efsanesi Saygıner'in hikayesi izleyiciyle Netflix ekranlarında buluşmaya hazırlanıyor. Semih Saygıner'i son dönemin en başarılı oyuncularından Ekin Koç canlandıracak.
