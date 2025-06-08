Semih Kılıçsoy'un harika golü Ümit Milli Takım'a galibiyeti getirdi

Semih Kılıçsoy'un harika golü Ümit Milli Takım'a galibiyeti getirdi
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Ümit Milli Takımımız, hazırlık maçında Arnavutluk'u Semih Kılıçsoy'un şık golüyle 1-0 mağlup etti.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz'ın çalıştırdığı Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Ümit Milliler, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.Milli takıma galibiyeti getiren golü 28. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Semih, attığı şık golle futbolseverleri büyüledi.

SIRADAKİ RAKİP HIRVATİSTAN

Ümit Milli Takım, eylül ayında başlayacak U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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