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Semih Kılıçsoy Süper Lig'deki İlk Golünü Attı

Semih Kılıçsoy Süper Lig'deki İlk Golünü Attı
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Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, Göztepe ile oynanan maçta bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Ancak Beşiktaş, karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, Göztepe karşısında bu sezon Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki oyuncu Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 3. dakikasında fileleri havalandırarak bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Kılıçsoy, 90 dakika sahada kaldı.

Geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve akabinde A Milli Takım kadrosuna seçilen Semih Kılıçsoy, bu sezon kısır bir dönem yaşıyor. Kılıçsoy, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye karşı oynanan müsabakada da ağları sarsmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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