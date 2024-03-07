İmzayı atması an meselesi! Selçuk İnan Süper Lig ekibinin başına geçiyor
Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü buldu. Kulüp, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile büyük ölçüde anlaştı.
Kısa süre önce deneyimli antrenör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile büyük ölçüde anlaştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Ajansspor'un haberine göre, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına girişen Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaşmak üzere. İnan'ın resmi imzayı kısa süre içerisinde atması bekleniyor.
KASIMPAŞA'YI ÇALIŞTIRDI
Son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da 13 maç görev alan İnan, 0.85 puan ortalaması tutturmuştu. Selçuk İnan, daha önce Eylül 2020-Ocak 2022 arasında da Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.