Selçuk İnan, Kayserispor maçında yok

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynadıkları maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. İnan, Kayserispor ile oynanacak maçta takımının başında olamayacak.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynadıkları maçta kırmızı kart gördü. İnan, pazartesi günü ligde oynayacakları Kayserispor maçında takımının başında sahaya çıkamayacak

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın 87. dakikasında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, hakemin penaltı kararına yaptığı yoğun itiraz sırasında doğrudan kırmızı kart görerek sahadan atıldı. İnan, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında takımının başında sahaya çıkamayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
