Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Süper Lig ekibi Kocaelispor'u çalıştıran Selçuk İnan, dört büyükler ile yaptığı mücadelelerde sadece Galatasaray'a karşı puan aldı.

  • Kocaelispor, bu sezon dört büyüklere karşı oynadığı 7 maçta sadece Galatasaray'dan puan aldı.
  • Kocaelispor, Galatasaray karşısında 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
  • Kocaelispor, diğer 6 maçta dört büyüklere karşı yenilgi aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş, deplasmanda Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u 1-0 yendi.

KOCAELİSPOR'UN DÖRT BÜYÜKLERE KARŞI ŞANSI TUTMADI

Taraftarları önünde Beşiktaş'a kaybeden Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, bu sezon dört büyüklere karşı istediği performansı sergileyemedi.

TEK PUAN GALATASARAY'DAN ALINDI

Yeşil-siyahlılar, şu ana kadar dört büyüklere karşı oynadığı 7 maçta sadece Galatasaray karşısında puan aldı ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Körfez ekibi, diğer 6 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

LİGDE BİR KEZ DAHA KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı lig maçlarını tamamlayan Kocaelispor, ligin ikinci yarısında Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bizden bir daha puan alıp bizi şampiyonluktan edecek.

