Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş, deplasmanda Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u 1-0 yendi.

KOCAELİSPOR'UN DÖRT BÜYÜKLERE KARŞI ŞANSI TUTMADI

Taraftarları önünde Beşiktaş'a kaybeden Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, bu sezon dört büyüklere karşı istediği performansı sergileyemedi.

TEK PUAN GALATASARAY'DAN ALINDI

Yeşil-siyahlılar, şu ana kadar dört büyüklere karşı oynadığı 7 maçta sadece Galatasaray karşısında puan aldı ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Körfez ekibi, diğer 6 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

LİGDE BİR KEZ DAHA KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı lig maçlarını tamamlayan Kocaelispor, ligin ikinci yarısında Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak.