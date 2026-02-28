Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik
Süper Lig ekibi Kocaelispor'u çalıştıran Selçuk İnan, dört büyükler ile yaptığı mücadelelerde sadece Galatasaray'a karşı puan aldı.
- Kocaelispor, bu sezon dört büyüklere karşı oynadığı 7 maçta sadece Galatasaray'dan puan aldı.
- Kocaelispor, Galatasaray karşısında 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
- Kocaelispor, diğer 6 maçta dört büyüklere karşı yenilgi aldı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş, deplasmanda Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'u 1-0 yendi.
KOCAELİSPOR'UN DÖRT BÜYÜKLERE KARŞI ŞANSI TUTMADI
Taraftarları önünde Beşiktaş'a kaybeden Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, bu sezon dört büyüklere karşı istediği performansı sergileyemedi.
TEK PUAN GALATASARAY'DAN ALINDI
Yeşil-siyahlılar, şu ana kadar dört büyüklere karşı oynadığı 7 maçta sadece Galatasaray karşısında puan aldı ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Körfez ekibi, diğer 6 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.
LİGDE BİR KEZ DAHA KARŞILAŞACAKLAR
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı lig maçlarını tamamlayan Kocaelispor, ligin ikinci yarısında Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak.