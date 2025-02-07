MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var

Deprem fırtınasıyla ilgili bir kentimizin uykularını kaçıracak uyarı
Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu

Zelenskiy'den savaşa son verebilecek karar

Selçuk İnan'dan Göztepe Maçı Sonrası Değerlendirme

Selçuk İnan'dan Göztepe Maçı Sonrası Değerlendirme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 kaybedilen Göztepe maçı sonrasında başa baş bir mücadele verdiklerini belirterek, fiziksel olarak güçlü bir takım karşısında daha dinlenmiş oyuncularla sahaya çıkma tercihinde bulunduğunu ifade etti. Ayrıca 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaşanan acıları da dile getirdi.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 kaybedilen Göztepe maçı sonrasında başa baş mücadele ettiklerini ifade ederek, "Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacaktık. En azından daha dinlenen oyuncuları sahaya koymak istedim" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gaziantep Fk, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Selçuk İnan, "Çok kötü bir günün ikinci yıl dönümü. Depremi yaşamış biri olarak acısı, üzüntüsü içimizde. Kaybettiğimiz insanlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

"Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık"

Bugün daha az forma şansı bulan oyuncularını süre vermek istediğini belirten İnan, "Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacaktık. En azından daha dinlenen oyuncuları sahaya koymak istedim. Bunda da zaman zaman başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Başa baş mücadele ettik. 1-0 kaybettik ama beraberliği de yakalayabilirdik. Kendi seyircisi önünde güçlü bir takıma karşı oynadık. Buna rağmen sonuna kadar beraberliği ya da galibiyeti kovaladık ama bugün olmadı. Göztepe'yi galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte gıdalarda en çok hile yapan şehir
img

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte anlaştığı takım
img

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

"Beni vuramadınız" diye video çekmişti! Otoparkta öldürüldü
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.