Selçuk İnan: Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bu zorlu ligde kalmayı başaran bir takım var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 16 yıl aradan sonra lige çıktık. Yeni bir takım oluşturmak kolay değil. Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum. Başta taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Kocaelispor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan İnan, "Bugün nerdeyse bütün takımlar için çok önemli geceydi. Kasımpaşa için final maçı niteliğindeydi. Bu ligde matematiksel olarak kalmak önemliydi. Maça 1-0 mağlup başladık. Golü yedikten sonra maça tutunmak akabinde öne geçecek pozisyonları bulmak benim için önemliydi. Eksiklerimiz vardı, iyi bir mücadele oldu. Bugün itibarıyla matematiksel olarak bu zorlu ligde kalmayı başaran bir takım var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 16 yıl aradan sonra lige çıktık. Yeni bir takım oluşturmak kolay değil. Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum. Başta taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İstisnasız şekilde yanımızda oldular, varlıklarını hissettirdiler. İki maçımız kaldı. İki maçı da kanarak ligi bitirmek istiyoruz. Sıralamada takımı ne kadar yukarıda tutarsak o kadar iyi olacak" diye konuştu.

İnan, Smolcic'in sakatlığına da değinerek, "Smolcic sakatlığı olduğunu söyledi. Oynamadı. Bugün Show'u onun yerine değerlendirdik. İyi de mücadele ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

