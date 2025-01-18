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Selçuk İnan: "Bugün alınan 1 puan azımsanacak bir puan değil"

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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Bodrum Futbol Kulübü ile oynanan maçta elde edilen 1 puanı değerlendirerek, bunun önemli bir başarı olduğunu belirtti. İnan, oyuncularının performansını överken, rakip takımın güçlü olduğunu da vurguladı. Ayrıca sakatlanan kaleci Mustafa Burak Bozan'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

- Selçuk İnan : "Bugün alınan 1 puan azımsanacak bir puan değil"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Bodrum Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün alınan 1 puan azımsanacak bir puan değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Bodrum Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün çok zor bir maç olacağını söylemiştim. Çünkü Bodrum takımı geçen hafta ligin en çok koşan takımıydı. Genelleme yaptığınız zaman ve baktığınız zaman ligin en çok koşan en çok mücadele eden ve en çok ikinci top alan, dönen top alan takımlarından biri. Hatta birincisi de diyebilirim. Dolayısıyla güçlü bir takıma, en azından fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularımı da bu yönde uyardım. Oyuncularımın, çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Buna göre çalışmıştık. Evet bir oyun planımız var. İlk yarı özellikle rakibi baskı altına aldık ve önemli pozisyonlar yakaladık. Belki final paslarında biraz daha dikkatli olsaydık maçı koparabilirdik. Rakibin bazen tehlikeli sayılabilecek geçişleri oldu ama buna aslında hazırlanmıştık. Çok da pozisyon vermedik ama en nihayetinde maçı kazanamadık ve 1 puan kazandık. Kendi rakibimizle oynadık. Puan farkını sabit tuttuk. Bu yönden de 1 puan azımsanacak bir puan değildi. O yüzden oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mustafa kafasına darbe aldı ama şu an iyi durumda"

Maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan kaleci Mustafa Burak Bozan'ın durumu ile ilgili de bilgi veren İnan, "Şu an iyi durumda. Kafasına bir darbe aldı. Geçmiş olsun diyorum, inşallah yarın iyileşecek aramızda olacak" dedi.

"Bazen böyle seriler son bulabiliyor"

Sahalarındaki galibiyet serisinin sona ermesiyle ilgili de konuşan İnan, "Sahamızda 9 maçlık bir serimiz vardı. Bazen böyle seriler son bulabiliyor ama en azından yenilmedik. Kazanmak için aslında her şeyi denedik. Çeşitli varyasyonlar yaptık. Bazen üçlü kurduk, bazen dörtlü kurduk. Orta sahamızı gönderdik. Sonra ikili forvete döndük. Halil'le oynadık. Esasında birçok şeyi denedik. Hem karşımızdaki takımın çok fiziksel olarak güçlü olması, puana ihtiyacı olması ve bunlarla beraber kendi adımıza en azından ofansif yönde çok etkili paslar, final pasları atamayışımız bugünkü maçı kazanamamamızda etken oldu" şeklinde konuştu.

Selçuk İnan:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Spor
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