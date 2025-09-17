Haberler

Selahattin Baki'nin başkanlığını yaptığı kulüp Japonlara satılıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Selahattin Baki'nin başkanlığını yaptığı kulüp Japonlara satılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin kulüp başkanlığını yaptığı Belçika Challenger Pro Lig ekibi Beerchot, Japon yatırım grubu United World'a satışı için yapılan müzakerelerde sona gelindi.

Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin başkanı olduğu, Prens Abdullah bin Musad El Suud'un sahip olduğu Belçika'da mücadele eden Beerschot kulübü, Japon yatırım grubu tarafından resmi olarak devir alınma sürecinde ilerleme kaydedildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

United World grubu, yetkililerle anlaşma sağladığı ve devrin hafta sonu itibarıyla resmiyete dönüşmesi bekleniyor. Yetkililerin Belçika ve Anvers'e yaptıkları kapsamlı ziyaretten sonra Japon yatırım grubunun temsilcileri önümüzdeki günlerde Koekenstad'a gelecek. Beerschot Başkanı Selahattin Baki'nin de United World adına nihai devri yönetmek için Belçika'ya gideceği öğrenildi. Yapılan anlaşma sonrası imzaların atılmasıyla kulübün devri resmiyete kavuşacak.

TARAFLAR İÇİN 'DEVİR MAÇI'

Beerchot takımının 20 Eylül Cumartesi akşamı Kiel'de Francs Borains'e oynayacağı lig maçı taraflar için 'devir maçı' olması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum

2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.