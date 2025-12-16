Selahattin Baki'den yıllar sonra gelen itiraf: Jorge Jesus, ''Samet'i almazsanız giderim'' dedi

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı bir programda Levent Ümit Erol ve Yağız Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu. Selahattin Baki, Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığı döneme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

''SAMETİ ALMAZSANIZ GİDERİM' DEDİ''

Selahattin Baki, Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Samet Akaydin'ın transfer süreci hakkında yıllar sonra bir itirafta bulunarak, bu transferi o dönemin teknik direktörü Jorge Jesus'un çok istediğini açıkladı. Baki, yaptığı açıklamada Jesus'un yönetime karşı baskı yaptığını ve ''Samet'i almazsanız giderim'' şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti.

''ICARDI İLK BİZE ÖNERİLDİ''

Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi'nin ilk olarak kendilerine önerildiğini de açıklayan Selahattin Baki, ''Mauro Icardi ilk bize önerildi. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, yaşam tarzından dolayı uygun bulmadı.'' ifadelerini kullandı.