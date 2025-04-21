Sekiz ayda beşinci hocayı da gönderdiler

Trendyol 1. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü'nde teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Bakkal'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' ifadeleri kullanıldı.

19 GÜN GÖREVDE KALDI

Ankaragücü'nde 2 Nisan'da göreve getirilen Mesut Bakkal'ın başkent ekibiyle macerası sadece 19 gün sürdü. Toplamda 4 maça çıkan Bakkal, bu maçlarda sadece 1 puan aldı. Öte yandan Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik adam oldu.

İşte yolların ayrıldığı o isimler;

Cihat Arslan: 5 maç

Kenan Kocak: 14 maç

Kemal Özdeş: 8 maç

Mustafa Dalcı: 9 maç

Mesut Bakkal: 4 maç

FUTBOLCULARINA SİTEM ETMİŞTİ

Mesut Bakkal, takımının en son oynadığı Manisa FK maçı yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunmuş ve oyuncularına sitemde bulunmuştu. Kötü performans nedeniyle görevini bırakacağını söyleyen Bakkal, "Rezil oynadığımız bir maç. Hiç tepki vermediğimiz bir ilk yarı. Çok ucuz goller yediğimiz bir ilk yarıydı. Özellikle geçen hafta Bolu maçındaki 2-0'dan dönüşün devamını bekliyorduk. Bu benim dördüncü maçım. Hayatımda gördüğüm en tepkisiz takım. Bu maç böyle oynanmaz. Bunun da sorumlusu bensem benim. Ben 5. hocayım. Benle de olmayacaksa olmayacak. Hayatımda bu şekilde nereden baksanız 14-15 takımla böyle maçlara çıktım. Hiç mazeret üretmiyorum. Bu maçlar böyle oynanmaz. Bu maçları kaybedebilirsiniz, puan da alamayabilirsiniz ama bu maçlar böyle oynanmaz. Buradaki 3 maç, 4 maç bana yıkılırsa yıkılsın hiç umurumda değil." sözlerini sarf etmişti.