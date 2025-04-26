Şekip Mosturoğlu: Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ MUCİZELERE KALDI"

Son oynanan maçta 2 puan bırakan futbol takımının başarısız olduğuna değinen Mosturoğlu, "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez" dedi.

Konuşmasına devam eden Mosturoğlu, "Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır." diye konuştu.