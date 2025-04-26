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Şekip Mosturoğlu: Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı

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Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada, "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ MUCİZELERE KALDI"

Son oynanan maçta 2 puan bırakan futbol takımının başarısız olduğuna değinen Mosturoğlu, "Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez" dedi.

Konuşmasına devam eden Mosturoğlu, "Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır." diye konuştu.

Şekip Mosturoğlu: Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet Ergen:

TEK GERÇEK FENERBAHÇE. HEP DESTEK TAM DESTEK.

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Mucizeler size uzak değil. Yakın zamanda küçük bir yapı ile yaptınız . Büyük bir yapi ile neler yapmazsinjz

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Bir Trabzonspor taraftarı olarak hakkımız olan şampiyonluğu istiyoruz. Verilmeyeceğini de biliyoruz. Verilirse geçmişe dönük neler olur neler tahmin edemiyorum. Nasıl olursa olsun alda . Alanın yanına kâr kalıyor.

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Haber Yorumlarıhas02besni:

seneye de Antep şampiyonluğu kutlarız.baskan sekip ruyalariniz da sampiyon yapabilirsiniz.biz bu sene GS dir aklında olsun.

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Günaydın

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