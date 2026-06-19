Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu'ndan futsalda büyük başarı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen futsal müsabakalarında Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı. Okulun kız ve erkek takımları il genelinde önemli dereceler elde ederek okulun gururu oldu.

Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen 2. Küme Futsal İl Birinciliği müsabakalarında, 2014-2015 doğumlu sporculardan oluşan Küçük Erkekler Takımı Aydın il ikincisi olurken, 2012-2013 doğumlu sporculardan oluşan Yıldız Erkekler Takımı da Aydın il ikinciliğini elde etti. Müsabakalarda dikkat çeken başarı ise Küçük Kızlar Takımı'ndan geldi. 2014-2015 doğumlu öğrencilerden oluşan takım, sergilediği başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak Aydın İl Şampiyonu oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı