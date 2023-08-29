SEHA Gazprom Ligi Turnuvası Sakarya'da Yapılacak

Hentbolun önemli organizasyonlarından biri olan SEHA Gazprom Ligi turnuvası, Sakarya'da gerçekleştirilecek. Balkan Şampiyonlar Ligi takımlarının katılacağı turnuvaya girişler ücretsiz olacak.

Hentbolun önemli organizasyonlarından biri olan SEHA Gazprom Ligi turnuvasına Sakarya ev sahipliği yapacak. 1-3 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvaya, Balkan Şampiyonlar Ligi olarak bilinen SEHA Ligi'nin önemli takımları katılacak. Karşılaşmalara girişler ücretsiz olacak.

Sakarya spor alanında gerçekleştirilen önemli organizasyonların bir yenisine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hentbolun önemli organizasyonlarından biri olan SEHA Gazprom Ligi'nin dostluk turnuvası Sakarya'da gerçekleştirilecek. 2011 yılında kurulan SEHA (Güneydoğu Avrupa Hentbol Birliği Ligi), Balkan Şampiyonlar Ligi olarak bilinen SEHA Ligi'nin önemli takımlarından olan Telekom Veszprem (Macaristan), Eurofarm Pelister (Makedonya), RK Vojvodina (Sırbistan) ve BGK Meshkov Brest'in (Belarus) mücadele edeceği dostluk turnuvası organizasyonu, 1-3 Eylül 2023 tarihlerinde Gazprom sponsorluğunda Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Maçlar 1 Eylül Cuma saat 16.00'da Vojvodina-Brest maçı ve saat 19.00'da Telekom Vezsprem-Eurofarm Pelister mücadeleleri ile start alacak. 2 Eylül Cumartesi saat 16.00'da 3'lük maçı ve saat 19.00'da ise şampiyonluk maçı oynanacak. Turnuvanın son günü olan 3 Eylül Pazar günü de, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Rus temsilcisi Zenit ile dostluk maçı oynayacak. Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'de başlayacak. - SAKARYA