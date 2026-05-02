Sefer Yılmaz: "Süper Lig yolunda hedeflediğimiz amaca ulaşacağız"

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Süper Lig'e çıkma hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig 38. haftasında Bodrum FK sahasında Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligi 64 puanla 5. sırada tamamlayan Bodrum FK, play-off ilk maçında Pendikspor'u ağırlayacak.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Ligin son maçıydı, bitti. Artık play-off'lar var. Öncelikle Süper Lig'e çıkan Erzurumspor, bugün de Amed Sportif Faaliyetler çıktı, onları tebrik ediyoruz. Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Rakibimiz Sarıyer'i de tebrik etmek istiyorum. Ligin son maçı olmasına rağmen çok disiplinli oynadılar ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Belki de bizim için play-off'lar öncesi bu mağlubiyet iyi oldu. Kendimize geldik. Çünkü perşembe günü çok önemli bir Pendikspor maçımız var. Hepsinin kafasında Pendik maçını yaşıyorlardı, biraz bu maçla ilgili konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Biz bu oyunculara çok güveniyoruz. Bugüne kadar bu arkadaşlar getirdi. İnşallah önümüzde 4 maçımız kaldı. Perşembe günü Pendikspor galibiyetiyle inşallah Süper Lig yolunda hedeflediğimiz amaca ulaşacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
