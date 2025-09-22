Seçime itiraz edeceği iddia edilmişti! Ali Koç ve ekibinden son karar

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

ALİ KOÇ 12 BİN 68 OY ALDI

49 bin 268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 24 bin 732 üye oy verdi. Kullanılan oyların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı. Sayımların ardından Mosturoğlu sonuçları açıklarken Sadettin Saran, 12 bin 325 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

ALİ KOÇ VE EKİBİ İTİRAZ ETMEDİ

Seçimi kaybeden Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un ekibiyle birlikte seçim sonuçlarına itiraz edeceği iddia edilmişti. Ancak Ali Koç ve yönetim kurulu, seçim sonuçlarına itiraz süresi olan 17.00'ye kadar herhangi bir başvuru yapmadı. Bu durumda Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin resmen yeni başkanı oldu.