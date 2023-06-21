Seçim sonrası bileti kesilecek! A Milli Takım'da Kuntz'un yerine Türk hoca geliyor

TFF'de yapılacak seçimlerde tek aday olan Mehmet Büyükekşi, yeni döneminde Stefan Kuntz ile çalışmayı düşünmüyor. Alman hocanın koltuğuna en ciddi aday ise Abdullah Avcı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 21 Haziran'da yapılacak seçimlere mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak girecek. Yeni dönemde değişikliğe hazırlanan Büyükekşi, Kuntz ile yolları ayırıp A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı'yı getirmeyi planlıyor.

KARAR İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona eriyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, yeni dönemde Alman hocanın yerine yerli bir ismi tercih edeceği iddia ediliyor. Kuntz'un koltuğuna en büyük aday ise Abdullah Avcı. İlerleyen günlerde Kuntz ile ilgili kararın resmen açıklanması bekleniyor.

2.11'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında 18 maça çıktı. Alman hoca yönetimindeki A Milli Takım bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kuntz, ay-yıldızlılarla 2.11 puan ortalaması tutturdu.