Sebastien Ogier, Portekiz Rallisi'ni Kazandı

Sebastien Ogier, Portekiz Rallisi'ni Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Ralli Şampiyonası 2025 sezonunun 5. ayağında Portekiz Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier, 3 saat 48 dakika 35.9 saniyede tamamlayarak kazandı ve WRC kariyerinin 63. galibiyetine ulaştı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 5. ayağı Portekiz Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı.

Portekiz'de düzenlenen 24 etaplık mücadeleyi, 3 saat 48 dakika 35.9 saniyede tamamlayan Fransız pilot Ogier, sezonun ikinci, WRC kariyerinin 63. galibiyetini elde etti.

Kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğu yaşayan Ogier, 7. defa zafere ulaştığı Portekiz Rallisi'ni en fazla kazanan pilot olma rekorunu da geliştirdi.

Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis), Ogier'nin 8.7 saniye gerisinde ikinci, Fin Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo) ise liderin 12.2 saniye arkasında üçüncü oldu.

Toyota Gazoo ekibinden Büyük Britanyalı Elfyn Evans, pilotlar klasmanında Rovanpera'nın 30 puan önünde liderliğini sürdürdü.

WRC'nin 6. ayağı, 5-8 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.