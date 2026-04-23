Sebastian Hahn: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn, Trabzonspor'a penaltı atışları sonrası kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'a penaltı atışları sonucu 3-1 mağlup olarak elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn, açıklamalarda bulundu. Hahn, "Bugün göstermiş olduğumuz performansla, sonuç istediğimiz gibi olmasa da güzel bir futbol izletmişizdir. Kırmızı karta kadar güzel bir performans gösterdik. Kırmızı karttan sonra da devam ettirmek istedik. Maçın sonunda penaltı atışları var ve şanssız bir şekilde elendik. Penaltı atışlarından doğal olarak biri elenecekti. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Hakemin böyle bir yönetim göstereceğini beklemiyorduk. Buna benzer bir hakem yönetimini daha önce de tecrübe etmiştik. Penaltı isimlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda penaltı atışlarını çalışmıştık. Bu futbolda olabilen bir şey. Bu sonuç olarak ilk defa olmadı, bundan sonra da olacaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
