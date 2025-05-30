Scottie Wilbekin: 'Bu sakatlık sezonumu tamamen değiştirdi'

Scottie Wilbekin: 'Bu sakatlık sezonumu tamamen değiştirdi'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun değiştiğini belirterek, sahada olmayı çok istediğini ifade etti. Fenerbahçe'nin THY Euroleague Final Four şampiyonluğunu kutlarken, sakatlık sürecini de değerlendirdi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisi adına sezonun tamamen değiştiğini belirterek, "Final Four'da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat gelmiyor" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD doğumlu Türk oyuncu Scottie Wilbekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili duygularını aktaran Wilbekin, "Benim için şahit olmak inanılmaz bir şeydi. Takım arkadaşlarım için çok mutlu oldum, özellikle ilk defa şampiyon olanlar için, aynı şekilde Saras'ın (Jasikevicius) da ilk şampiyonluğuydu. Bu çok özel bir duyguydu. Arka planda o kadar çok şey yaşandı ki bütün sezon boyunca, sakatlıklar olsun ama her şeyin üstesinden gelip çok büyük galibiyetler elde edip sonunda her şey istediğimiz gibi oldu" şeklinde konuştu.

"Bu sakatlık sezonumu tamamen değiştirdi"

Sarı-lacivertlilerin ekim ayında Olympiakos ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ön çapraz bağında yırtık tespit edilmesinin ardından tedavi süreci başlayan Wilbekin, bu süreci şu sözlerle paylaştı:

"Bu sakatlık sezonumu tamamen değiştirdi. Final Four'da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat gelmiyor. İnşallah önümüzdeki sezon yine orada olacağız."

Başarılı oyun kurucu, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Sezon biter bitmez de idmanlara ve hazırlıklara başlayacağım" ifadelerini kullandı.

Basketbol Süper Ligi play-off'ları hakkında da konuşan 32 yaşındaki basketbolcu, "Belki bir şampiyonluk daha gelir ve Wade Baldwin de bütün primlerini almış olur" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak

Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.