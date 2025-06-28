Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç
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Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, yeni sezonda her maça gitme ve her maçtan sonra konuşma kararı aldı. Bu güçlü girişin sebebi, Ali Koç'un bu sezon mutlaka şampiyon olma isteği. Koç, transferleri bizzat kendisi yapıyor. Kadıköy'deki şampiyonluk baskısı o kadar büyük ki, Koç deplasman toteminden bile vazgeçti ve yeni sezonda tüm maçlara gitmeye karar verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu sezon her maça gitme ve her maçtan sonra konuşma kararı alırken vizyonda tek başına olacak.

Fenerbahçe'nin transfer piyasasına bu kadar güçlü girmesinin sebebi Başkan Ali Koç. Ali Koç, bu sezon mutlaka şampiyon olmak istiyor. Transferi bizzat yapıyor. Kadıköy'de şampiyonluk baskısı o kadar büyük ki Fenerbahçe Başkanı, deplasman toteminden bile vazgeçti. Başkan Ali Koç, yeni sezonda bütün maçlara gidecek.

HER MAÇA GİDECEK VE KONUŞMA YAPACAK

Beşiktaş ile oynanan basketbol final serisinde zaten bunun ilk adımını attı, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçta takımı yalnız bırakmadı. Futbolda da böyle devam edecek. Başkan Ali Koç, içeride-dışarıda her maça gidecek, her maçtan sonra konuşacak, sahnede tek başına olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

parayla saadet olmaz deneme yine hüsran olucak

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